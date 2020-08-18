فنادق دبي تقدم عروضاً للعائلات ضمن مفاجآت الصيف

أصبح حجز عطلة عائلية في دبي أكثر سهولة من أي وقت مضى مع عروض الحجوزات الفندقية الرائعة في عدد من أشهر فنادق المدينة وأكثرها فخامة خلال مفاجآت صيف دبي.

ويمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بتمضية الوقت على الشاطئ أو حتى استكشاف معالم المدينة؛ حيث تسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الضوء على عدد من أفضل العروض الترويجية الفندقية المثالية للعائلات والأطفال.

الفنادق المشاركة تشمل فندق ومنتجع جميرا زعبيل سراي فندق ومنتجع وان آند أونلي جزيرة النخلة وفيدا تلال الإمارات وفنادق رافلز وفيرمونت دبي وفيرمونت النخلة، وسوفيتيل وبولمان وموفنبيك وسويس أوتيل وإم جاليري. ونوفوتيل وميركيور وأداجيو وريكسوس وايبس في مختلف أنحاء دبي.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بقضاء عطلة صيفية متميزة في منطقة مرسى دبي، في فندق تماني مارينا.

وتعد الدورة ال23 من مفاجآت صيف دبي (9 يوليو/تموز وحتى 29 أغسطس/آب 2020)، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسية، إلى جانب عروض ترويجية وتجارب حصرية.