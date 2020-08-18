الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب أمس الاثنين، مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع.

وصعد السعر الفوري للذهب 2.3% إلى 1989.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان الذهب انخفض 4.5% الأسبوع الماضي في أكبر هبوط له منذ مارس/آذار؛ إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من أغسطس/آب. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1958.90 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 1.5% إلى 26.81 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.1%، مسجلاً 955.54 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 2.6% ليصل إلى 2164.07 دولار للأوقية.

وفي أسواق الصرف، تراجع الدولار، بينما ارتفعت عملات السلع الأولية أمس الاثنين، وسط ترحيب المستثمرين بتأجيل مراجعة لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين دون المساس به. ومقابل سلة عملات، تراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 93.036، مقترباً من منتصف النطاق الذي راوحه منذ انخفاضه إلى أدنى سعر خلال عامين في أواخر يوليو/تموز.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، مسجلاً أعلى مستوياته في أسبوع عند 0.7196 دولار أمريكي، ليحوم قرب ذروة نطاق تداولاته على مدى أسبوع. وصعد الدولار الكندي الحساس لسعر النفط 0.2% إلى 1.3240 للدولار الأمريكي.

وأرجأت الولايات المتحدة والصين مراجعة كانت مقررة يوم السبت، لاتفاق تجارة المرحلة 1، المبرم بينهما، حسبما قالته مصادر مطلعة على الخطط ل«رويترز»، بسبب تضارب في جداول المواعيد.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1850 دولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3096 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.6531 دولار أمريكي. (وكالات)