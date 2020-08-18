إماراتي يفوز بجائزة الليغرو «تســوق واربــح مــع السيــف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الليغرو للتجارة؛ إحدى شركات مجموعة الليغرو، وعضو «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» عن الفائزين العشرة في حملة «تسوق واربح مع السيف»، وكانت الجائزة الكبرى 25.000 درهم نقداً من نصيب الإماراتي أحمد عبد الله، إضافة إلى عشرة فائزين بجوائز تبلغ قيمتها 125.000 درهم؛ بعد أن قامت الشركة التي تعد الوكيل الحصري لشركة السيف للتوكيلات التجارية بإطلاق حملتها في يوليو/تموز الماضي، واستمرت حتى تاريخ 31 منه.

وقد اعتادت شركة الليغرو على تنظيم وإطلاق هذه الحملات التي من شأنها المساهمة في دعم وتنشيط الاقتصاد المحلي، والمساعدة في التغلب على التحديات التي تواجه الأسواق في ظل أزمة كوفيد-19. وكانت قد دعت الجميع للمشاركة عن طريق المعرض أو عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وجرى السحب تحت إشراف اقتصادية دبي، وبحضور محمد حسن؛ حيث تم اختيار عشرة فائزين، والإعلان عن الجوائز في حفل تمت إقامته في معرض الشركة في ند الحمر في دبي تاريخ 9 أغسطس/آب 2020.