«ماستركارد»: 54% من المستهلكين يتوقعون التحول للتجارة الإلكترونية

عكست دراسة حديثة من «ماستركارد» تغيراً متسارعاً في الطريقة التي يتسوق بها الناس، في ضوء القيود المفروضة على الحياة اليومية والناجمة عن انتشار جائحة «كوفيد-19»، مع اعتماد المستهلكين على تبني أساليب جديدة للدفع، وأظهرت الدراسة أن 54% من المستهلكين في الإمارات يرون أن التسوّق في المتاجر لن يبقى توجهاً رئيسياً، وذلك بسبب الإقبال المتزايد على مزايا الراحة والسهولة التي توفرها التجارة الإلكترونية.

وبحسب الدراسة، التي شملت 6750 مقابلة مع بالغين من 15 دولة من بينها الإمارات، يتجه المستهلكون بشكل أكبر إلى تجنب استخدام العملات النقدية ويفضلون طرق الدفع الرقمية اللاتلامسية، وهو التوجه الذي يبدو أنه سيكون سائداً في المستقبل. وفي الوقت ذاته، يشهد نطاق قطاع التجارة الإلكترونية ازدياداً كبيراً، حيث سجل مؤشر بيانات «ماستركارد» للإنفاق نمواً قياسياً للقطاع حول العالم، مع اعتماد المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت.

ومع نمو التجارة الإلكترونية، أصبح من الضروري تزويد المستهلكين بحل سهل الاستخدام لحفظ وإدارة بيانات بطاقاتهم عبر مواقع إلكترونية متعددة. وتضمن تقنية الترميز من ماستركارد تحديث البطاقات التي يخزنها العملاء بسلاسة وبشكل مستمر. وعلى عكس البطاقات الفعلية، لا تنتهي صلاحية الرموز المميزة (Tokens)، فعندما يتلقى المستهلكون بطاقة جديدة من مصرفهم، يتم تحديث بيانات الاعتماد الخاصة بها تلقائياً، مما يلغي الحاجة إلى إعادة إدخال أرقام بطاقاتهم. وأطلقت الشركة مؤخراً تقنية التمكين الرقمي للتجار MDES في دولة الإمارات. وتوظف الخدمة الجديدة تقنية الترميز لتسريع وتبسيط عمليات الشراء عبر الإنترنت أو باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى المدفوعات المتكررة.

وفي هذا السياق، قال جيريش ناندا، مدير ماستركارد في الإمارات وسلطنة عُمان: «اكتسب قطاع التجارة الإلكترونية زخماً كبيراً في الإمارات، مما عزز من أهمية تقديم التجار والشركات من جميع الأحجام تجربة تسوق رقمي مريحة وآمنة وممتعة. وبالنسبة لنا، فإن تركيزنا يبقى موجهاً نحو حماية مصالح الشركات والمستهلكين وتطوير تقنيات تضمن موثوقية وأمان المعاملات المالية الرقمية من خلال تمكين أحدث التقنيات مثل الترميز، إلى جانب الاستفادة من القدرات الكبيرة التي تتمتع بها خدمات بوابة الدفع من ماستركارد وتقديمها إلى السوق».

من جانبه، قال كارتيك تانيجا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المدفوعات في بنك المشرق: «شهد التسوّق عبر الإنترنت نمواً ملحوظاً في المنطقة، ونحن في المشرق ملتزمون بتوفير حلول دفع رائدة في القطاع تسمح لشركائنا التجار بتطوير أعمالهم عبر الإنترنت. ولطالما حرصنا في مجال المدفوعات على تطوير وتصميم حلول دفع آمنة ومريحة وسهلة الاستخدام. وقد ساهمت تقنية الترميز في تعزيز أمن وسرية بيانات حاملي البطاقات، كما أتاحت توفير تجربة دفع سلسة للعملاء».