ممشى جميرا بيتش ريزيدنس يوفر باقة تجارب وفعاليات استثنائية

كشف ممشى جميرا بيتش ريزيدنس، عن مجموعة جديدة من الفعاليات والعروض خلال موسم الصيف.

ويقدم ملعب ثري دي بلاك لايت ميني جولف للزوار جولات جولف من 18 حفرة ضمن غرف مجهّزة بتصاميم ثلاثية الأبعاد، تضم 3 عوالم يمتاز كل منها بطابع مختلف.

وكشفت تيب فاكتور، وجهة المغامرة الاستثنائية التي تختبر الصبر واللياقة البدنية والمهارة والمنطق، تجربة فريدة للياقة البدنية مع تمارين «ريسيت» تحت إشراف المؤلّف ومدرب الحياة ومقدم البرامج الحوارية على الردايو، المدرّب عمر الدوري.

وتقدم مجموعة من المطاعم وجبات وأطباقاً شهية، حيث يتيح مطعم ذا بوتشر شوب اند جريل فرصة رائعة للاستمتاع بقائمة مختارة تضمّ نحو 50 وجبة من أصناف اللحوم والأطباق المشوية، ويتيح مطعم مسعد باربكيو فارم تو تيبل تجربة تناول طعام طبيعية بمكونات طازجة من المزرعة إلى المائدة. ولم تغب الحلول الطبية عن العروض حيث توفر عيادة كايا للبشرة حلولاً مثالية للعناية بالبشرة والشعر والجسم، وكشفت سيسترز بيوتي لاونج عن إطلاق مجموعة من العروض المذهلة لفصل الصيف. وتتيح الجابر للنظارات أمام عشاق الموضة فرصة رائعة للتألق بإطلالة صيفية آسرة، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من عرض مختلفة.