تريليون درهم تجارة دبي وإفريقيا خلال 9 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في «غرفة تجارة وصناعة دبي»، أن إمارة دبي قادرة على لعب دور رئيسي ومهم في تسهيل التجارة والتبادل التجاري بين القارة الإفريقية وأسواق العالم، ودعم التعافي الاقتصادي الإفريقي في ظل تحديات «كوفيد-19»، معتبراً أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل مجالاً إضافياً لتوسع الشركات الإماراتية في السوق الإفريقية.

وخلال ندوة افتراضية نظمتها مكاتب الغرفة الخارجية في القارة الإفريقية بالتعاون مع «مركز دبي المالي العالمي» و«مجموعة أبسا» مؤخراً تحت عنوان «اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وفرص الأعمال مع الإمارات» وحضرها أكثر من 340 مشاركاً، أشار خان إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع القارة الإفريقية بلغت 272 مليار دولار (تريليون درهم) خلال الفترة 2011-2019، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 11% خلال السنوات الخمس الماضية.

لفت خان إلى أن الاستيراد من إفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية نما بنسبة 14% في حين نمت الصادرات بنسبة 13% وإعادة الصادرات بنسبة 6%، مشيراً إلى أن أزمة انتشار فيروس «كوفيد-19» قد أعادت رسم شبكات الدعم اللوجيستي، وأتاحت الفرصة لشركات دبي لاكتشاف أسواق ومنتجات جديدة، وسمحت ببروز فرص جديدة تشمل الخدمات اللوجستية والتخزين وخصوصاً في وسط إفريقيا، مؤكداً أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ستفتح آفاقاً جديدة للشركات الإماراتية في قطاعات إضافية ومجزية ومنها الصناعة والصناعات الغذائية والبنية التحتية والرعاية الطبية والمنتجات الصيدلانية بالإضافة على التكنولوجيا.

الكتلة الاقتصادية

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ولفت خان إلى أن التوقعات ترجح بأن تساهم اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بنمو بتجارة دبي غير النفطية مع الدول الإفريقية بنسبة سنوية قد تصل إلى 10% خلال السنوات الخمس الأولى بعد البدء بتطبيق الاتفاقية، مؤكداً أن هذه التوقعات مبنية على الحجم الهائل للكتلة الاقتصادية الإفريقية، والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه دبي في وصل الأسواق العالمية بالأسواق الإفريقية، ودعم التجارة الإفريقية من خلال بنية تحتية لوجستية متميزة.

وتعتبر دولة الإمارات رابع أكبر مستثمر عالمي في إفريقيا بعد الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتنوع الاستثمارات الإماراتية وتدعم خطط التنمية في القارة الإفريقية، مع بلوغها 25 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2014-2018.

وبدوره قال سلمان جافري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة «مركز دبي المالي العالمي» إن القارة الإفريقية تعتبر سوقاً أساسية ومتنوعة في عمليات المركز لكونها تمتد على أكثر من 50 دولة، مشيراً إلى أن 5% من الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي هي شركات إفريقية، في حين أن 10% من القوى العاملة في مركز دبي المالي العالمي تنحدر من القارة الإفريقية.

12 دولة إفريقية

وأشارت شيريل بس، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة أبسا»، التي تعتبر أحد أهم المصارف الإقليمية في إفريقيا مع تواجد لها في 12 دولة إفريقية، إلى وجود فرص ناشئة في العديد من القطاعات في إفريقيا.

وخلال استبيان أجري بين المشاركين في الندوة الافتراضية، ذكر 91% من المشاركين أنهم يؤمنون بأن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ستعزز من العلاقات التجارية بين الإمارات ودبي من جهة وبين القارة الإفريقية من جهة أخرى.

وعند دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ بالكامل، فإنها ستصبح أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تضم 1.3 مليار شخص.

خان: الإمارة تلعب دوراً مهماً في دعم التعافي الاقتصادي للقارة