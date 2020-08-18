شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للسيارات» تطلق حملتها الصيفية للتخفيضات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبدالواحد الرستماني»، عن إطلاق حملتها للتخفيضات الصيفية. ويبدأ سعر «نيسان KICKS» الرياضية متعددة الاستخدامات التي تنتمي إلى فئة «الكروس أوفر» صغيرة الحجم، من 54,900 درهم، في حين يمكنهم شراء «إكس تريل» إحدى السيارات الدفع الرباعي الأكثر شعبية، بسعر مخفض يبدأ من 76,900 درهم.

وتضم الحملة «نيسان ألتيما»، بسعر يبدأ من 83,400 درهم، وسيارة السيدان الرائدة الأنيقة «ماكسيما» التي يمكن شراؤها الآن بسعر يبدأ من 121,500 درهم.

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