أرباح «جيلي» للسيارات تهوي 43% في النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت أرباح شركة «جيلي» بنحو 43% خلال النصف الأول من العام الحالي؛ بعدما أضر تفشي وباء كورونا بصانعة السيارات التي يسيطر عليها مالك الشركة الصينية فولفو «لي شوفو».

وأظهرت نتائج أعمال «جيلي» لصناعة السيارات خلال نتائج أعمالها الصادرة، أمس الاثنين، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 2.3 مليار يوان (331 مليون دولار) في الأشهر الستة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 4.01 مليار يوان في الفترة المماثلة من عام 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة الصينية بنحو 23% في أول 6 أشهر من هذا العام عند المقارنة على أساس سنوي إلى 36.82 مليار يوان.

وتعتقد «جيلي» أن الرياح المعاكسة من المقرر أن تستمر، مما يجعل عام 2020 من بين أكثر الأعوام صعوبة في تاريخ مجموعة السيارات، كما حذرت من أن المنافسة الشديدة للسوق في الصين تزداد سوءاً.

وتراجع سهم «جيلي» في بورصة هونج كونج بنحو 6.3% في نهاية تعاملات، أمس الاثنين، إلى 15.640 دولار هونج كونج.