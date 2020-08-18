1.7 مليار درهم سيولة الأسهم في جلستين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر



حافظت الأسهم المحلية على مسلسل الصعود، فيما لعبت أسهم البنوك والعقار دور البطولة؛ إذ ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.41%، فيما واصل سوق دبي مسيرته الخضراء للجلسة السادسة بنسبة 1.03% عند أعلى مستوى له منذ 8 مارس الماضي، مع سيولة تجاوزت 1.7 مليار درهم في غضون الجلستين الماضيتين.

وكان نجم التداولات يوم (الاثنين)، «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه 36% من إجمالي سيـــولــة سوق دبي، بما يعادل 87.65 مليون درهم، مرتفعاً 4.47% عند مستوى 10.5 درهم، وتزعم السهم أيضاً قائمة الأكثر ارتفاعاً في السوق.

وفي سوق أبوظبي، كانت حصة الأسد من التداولات لـ«أبوظبي الأول» بعد استحواذه على 25% من سيولة السوق، بما يعادل 117.16 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 11.2 درهم، لتكون بذلك حصة السهمين من إجمالي سيولة الأسواق نحو 30%.

وبينما تعرض «إعمار العقارية» في سوق دبي لجني أرباح تتراجع به 0.71%، فقد جاء ثانياً في قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بنحو 30.4 مليون درهم، في حين حافظ «الدار» على صعود بنسبة 1.62% عند مستوى 1.88 درهم، بتداولات بـ80.75 مليون درهم.

وتشبث «العالمية القابضة» بأدائه المميز ليرتفع 0.06% عند 36.22 درهم، محتلاً المركز الثاني بتداولات سوق أبوظبي بنحو 36.3 مليون درهم، كما ارتفع «الحرافات البحرية» بالحد الأعلى 15% عند 5.75 درهم.

وسجلت الأسهم في جلسة (الإثنين) سيولة بلغت مليار درهم من ضمنها صفقة «أرامكس» بقيمة 285.5 مليون درهم، توزعت بواقع 530.6 مليون درهم في دبي و475.14 مليون درهم في أبوظبي.

والكميات المتداولة من الأسهم 328.85 مليون سهم، بواقع 144.7 مليون سهم في دبي، و184.15 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 6755 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.03% إلى 2205.97 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والنقل والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 2.34%، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 4.47%، و«دبي الإسلامي» 0.5%.

وزاد قطاع النقل 0.74%، مدفوعاً بارتفاع «العربية للطيران» 0.86%، و«الخليــــج للمــــــلاحــــة» 2.756%، و«أرامكس» 0.52%، وهذا الأخير شهد صفقة كبرى بقيمة 285.5 مليون درهم، عبر التداول على 73.2 مليون سهم بسعر 3.9 درهم.

وفي المقابل، سجل قطاع العقار تراجعاً بنسبة 0.3%، مع تراجع «إعمار العقارية» 0.71%، و«إعمار للتطوير» 0.45%، و«ديار» 0.69%، و«أرابتك» 4.9%، وذلك أمام ارتفاعات «داماك» 0.47%، و«إعمار مولز» 1.42%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.26%، نتيجة هبوط «سوق دبي المالي» 0.95%، و«شعاع كابيتال» 0.77%، فيما استقر «دبي للاستثمـــار» مــــن دون تغييــــر.

سوق أبوظبي

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.41% إلى مستوى 4431.33 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات.

وصعد قطاع البنوك 0.11%، مع ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.33%، فيما استقر «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» من دون تغيير يذكر.

وزاد قطاع العقار 1.6% بعد ارتفاع «الدار» 1.62%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.29%، كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.48%، بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الطاقة 2.71%، مع صعود «طاقة» 11.94%، و«أدنوك للتوزيع» 1.29%، على الرغم من نـــزول «دانة غاز» 1%.

وعلى العكس، انخفض قطاع الاستثمار 0.3%، مع انخفاض «الواحة كابيتال» 4.93%، فيما أسهم «إشراق» و«العالمية القابضة»، في تقليص خسائر القطاع بارتفاعهما 2.88%، و0.06% على التوالي.

توجه السيولة

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي بقيمة 87.65 مليون درهم، مغلقاً عند 10.5 درهم، تلاه «إعمار العقارية» مستقطباً 30.4 مليون درهم من السيولة، ليغلق عند 2.78 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 26.3 مليون درهم وأقفل عند 3.97 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 117.16 مليون درهم، مغلقاً عند 11.2 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة قدرها 86.3 مليون درهم وأقفل عند 36.22 درهم، ثم «الدار» باستقطابه 80.75 مليون درهم وأغلق عند 1.88 درهم.

وسجل «الإمارات دبي الوطني» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بينما جاء التراجع الأكثر من نصيب «دبي للمرطبات» بنزوله 4.94%، ليغلق عند 9.03 درهم.

وكان أكبر الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي «الجرافات البحرية الوطنية»، فيما سجل «الواحة كابيتال» التراجع الأكثر بنسبة 4.93% إلى مستوى 0.945 درهم. وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «منازل العقارية»، و«أدنوك للتوزيع» و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار مولز»، بينما تركزت مبيعاتهـــم علـــى أسهـــم شركـــات «أرامكس» و«الدار» و«العربية للطيــران».