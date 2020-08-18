شكرا لقرائتكم خبر عن الصلح الواقي من الإفلاس.. أهدافه وشروطه وآثاره على الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

وجيه أمين عبد العزيز *

لما كان النشاط التجاري أحد أهم ركائز البناء الاقتصادي داخل المجتمعات، وكان التاجر هو جوهره، فقد أخذ المشرع الإماراتي بنظام قانوني يقي التاجر من إشهار إفلاسه لتجنب الآثار المالية والقانونية التي يرتبها القانون على ذلك، من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، وهو الصلح الواقي من الإفلاس والهدف منه مساعدة التاجر أو المدين حسن النية في عقد اتفاق مع دائنيه، بمقتضى خطة صلح يقيه من الإفلاس تحت إشراف المحكمة المختصة، يترتب عليه وقف نفاذ التزاماته خلال الفترة المحددة من تاريخ تقديم الطلب حتى صدور قرار المحكمة بقبول أو رفض إجراءات الصلح الواقي. ويستمر الوقف في حالة قبول الطلب حتى انتهاء الإجراءات ويتم بطلب يقدم إلى المحكمة، متضمناً وصفاً موجزاً لوضع المدين المالي والاقتصادي.

ويجب أن يتضمن التقرير توقعات السيولة النقدية وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الإثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب، وصور عن الدفاتر التجارية والبيانات المالية الخاصة بشركته، وبيان بأسماء الدائنين ومعلوماتهم، إضافة إلى بيان تفصيلي بأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة، والقيمة التقريبية لتلك الأموال، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير، مع مقترح الصلح وضمانات تنفيذه، مع تسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات. ويشترط لقبول طلب المدين للصلح الواقي، أن يكون المدين متوقفاً عن دفع ديونه المستحقة لمدة تزيد على 30 يوم عمل متتالية، نتيجة اضطراب مركزه المالي.

وتقديم الطلب من التاجر الذي مارس نشاطاً تجارياً لمدة سنة أو أكثر، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً لديه سجل تجاري وألا تقل قيمة التسوية عن 50% من الديون، ولا تزيد مدة استيفاء الدين على ثلاث سنوات من تاريخ قبول الصلح.

وتبقى للمحكمة السلطة التقديرية في قبول طلب الصلح أو رفضه، بالنظر إلى المعطيات المالية والشكلية للطلب نفسه، وأنه بمجرد بدء إجراءات الصلح يمنع المدين من حق إدارة أمواله أو التصرف فيها إلا بموافقة القاضي، ومن حق القاضي إلغاء إجراءات الصلح إذا ثبت إخفاء المدين لأية أموال بعد البدء في إجراءات الصلح أو لم يلتزم بخطة الصلح أو قام بأي فعل بسوء نية من شأنه الإضرار بمصلحة الدائنين، مع العلم أنه يتم التصديق على قرار بدء إجراءات الصلح بعد استيفاء الأوراق وموافقة أغلبية الدائنين ممن يمتلكون أكثر من ثلث الديون، ولا يمكن الطعن على قرار الصلح بعد إصداره، عملاً بأحكام نصوص ومواد القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس.



*مستشار قانوني أول بالمركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية.