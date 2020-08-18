«أبوظبي التجاري» يعلن الفائزين بسـحوبات «المليـونـير الإسـلامـي»

أعلن بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية عن فوز اثنين من عملائه بمبلغ مليون درهم لكل منهما ضمن السحوبات الشهرية لحسابات توفير المليونير الإسلامي، وحسابات توفير المليونير الإماراتي، ليصل إجمالي الفائزين بهذه الجوائز إلى سبعة عملاء خلال العام الجاري. وقدّم برنامج حسابات توفير المليونير منذ إطلاقه في 2009 جوائز إلى 137 عميلاً.

وفاز بجائزة المليونير الإماراتي محمد م ج، بينما فاز الدكتور / أحمد أ م بجائزة المليونير الإسلامي. ويسعى البنك من خلال برنامجي حساب توفير المليونير الإسلامي، وحساب توفير المليونير الإماراتي إلى تشجيع العملاء على الادخار بشكل منتظم، برصيد حدّه الأدنى 5 آلاف درهم، للتأهل لفرصة الفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز النقدية، من ضمنها مليون درهم شهرياً، وبمجموع جوائز تفوق 26 مليون درهم سنوياً لكلا الحسابين. وإضافة إلى جائزة المليون درهم الشهرية الكبرى، تشمل سحوبات حساب توفير المليونير الإسلامي شهرياً عشر جوائز أخرى بقيمة 10 آلاف درهم لكلّ منها، فضلاً عن 100 جائزة بقيمة 5 آلاف درهم لكل منها، بينما يحظى أصحاب حساب توفير المليونير الإماراتي بفرصة الفوز بجائزة المليون درهم كل ستة أشهر، وجائزة بقيمة 250 ألف درهم شهرياً وجائزة بقيمة 10 آلاف درهم يومياً.