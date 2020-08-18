شكرا لقرائتكم خبر عن رقمنة المساعدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها وباء كوفيد-19، صارت أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول أفضل طريقة لتقديم المساعدة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.

وتسببت الأزمة العالمية بخسائر تاريخية في الوظائف في العالم المتقدم، وكانت عواقبها على العمال في الدول النامية كارثية. ولا تزال الأنشطة الاقتصادية في الأماكن التي يتفشى فيها الفيروس، مغلقة، الأمر الذي أفقد الملايين سبل عيشهم.

ويقدر البنك الدولي أن الوباء سيدفع 71 مليوناً إلى براثن الفقر المدقع، وهو مستوى من الفقر ينطبق على الذين يعيشون على أقل من 1.9 دولار في اليوم. وهناك توقعات تقول إن عدد الفقراء أكبر من ذلك بكثير.

وتبذل الحكومات جهوداً لا بأس بها في مواجهة التردي الحاصل. وهناك هوة شاسعة في حجم المساعدة التي يحصل عليها الفرد في كل دولة، حيث بلغ متوسط إنفاق البلدان الأقل دخلاً في العالم​، دولاراً واحداً فقط للفرد على المساعدة الاجتماعية المباشرة لمواطنيها، مقارنةً ب121 دولاراً في أغنى البلدان. ولتجنب المزيد من الكوارث، على الحكومات في العالم النامي أن تفعل المزيد لمساعدة السكان الأشد فقراً، ويجب أن تكون الدول الغنية مستعدة للمساعدة. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي تسخير التكنولوجيا لوضع الأموال في أيدي الفقراء مباشرة.

وتشير الأبحاث إلى أن سداد مدفوعات الأسر الفقيرة بشكل مباشر، يمكن أن يساهم في زيادة المدخرات وتحقيق نتائج صحية وتعليمية أفضل من الأشكال الأخرى للمساعدة الاجتماعية. ومنذ بداية تفشي الوباء، تلقى أكثر من مليار شخص تحويلات مالية حكومية مباشرة.

وفي كثير من الحالات، تم تسليم المساعدات من خلال أنظمة الدفع الرقمية. وفي حال تصميمها وتنفيذها بشكل صحيح، قد تكون المدفوعات الإلكترونية أسرع، وأقل تكلفة، وأكثر أماناً من المنح النقدية التقليدية. كما إنها تساعد أيضاً في احتواء انتشار الفيروس.

وقد لجأت بعض الحكومات، إلى اعتماد المدفوعات الرقمية للوصول إلى العمال خارج الاقتصاد الرسمي، والذين يواجه الكثير منهم الدمار المالي. وعلى سبيل المثال، وزعت حكومة توجو أموال الطوارئ عبر الأجهزة المحمولة على 500 ألف شخص في أسبوعين. ومنذ مطلع إبريل/ نيسان، استخدمت الحكومة الكولومبية محافظ الهاتف المحمول لتقديم مدفوعات شهرية صغيرة إلى مليون أسرة من دون حسابات مصرفية. وفي بداية الأزمة، أنشأت ناميبيا، نظاماً للدفع بواسطة الهاتف المحمول للعمال الذين ليس لديهم وظائف رسمية.

ولتحسين آفاق معيشة فقراء العالم، يجب توسيع نطاق مثل هذه المبادرات. ويجب على البلدان النامية توسيع تغطية الهواتف المحمولة إلى المناطق المحرومة، وتعزيز ملكية أجهزة الهاتف على مستوى العالم، خاصة بين النساء. كما ينبغي الاستثمار في بناء سجلات هوية وطنية شاملة، كما فعلت الهند، لتوجيه المدفوعات للأفراد بشكل أفضل، وتقليل احتمال الاحتيال وسوء الاستخدام. ولا بد من تخفيف العقبات التنظيمية لتشجيع الابتكار في القطاع الخاص. إن توسيع برامج محو الأمية المالية وتقديم الحوافز للتجار لقبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول من شأنه أن يبني الثقة في الخدمات الرقمية، ويشجع على استخدامها على نطاق أوسع.

وسوف تتطلب كل هذه الإجراءات استثمارات كبيرة من الدولة - وهي مهمة صعبة للحكومات التي تعاني ضغوطاً مالية، وتركز على محاولة احتواء الوباء. هنا يمكن للاقتصادات المتقدمة أن تساعد في تقديم حزم إغاثة أكثر سخاء للبلدان الأشد فقراً، وتخصيص تمويل خاص لمشاريع الرقمنة. ولعل منصة «جي 2 بي إكس»، المشروع المشترك بين البنك الدولي ومؤسسة «ميلندا وبيل جيتس»، والتي تقدم المساعدة الفنية للبلدان منخفضة الدخل في تصميم أنظمة دفع رقمية أكثر كفاءة، تشكل نموذجاً يحتذى به.

لقد كانت النقطة المضيئة وسط الدمار الاقتصادي الذي أحدثه الوباء، هي التقدم في إيصال المساعدات بسرعة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. يجب أن تبني الحكومات على هذا النجاح من خلال توسيع وتعزيز أنظمة الدفع الرقمية الخاصة بها - وهي واحدة من أكثر الأدوات فعالية لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم على التعامل مع الأزمة.

* بلومبيرج