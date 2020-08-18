جمارك دبي تفوز بجائزة أفضل جهة لإدارة المشاريع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصدت جمارك دبي جائزة «أفضل جهة لإدارة المشاريع في آسيا والمحيط الهادئ 2020» في المسابقة الدولية التي ينظمها التحالف العالمي لإدارة المشاريع PMO Global Alliance، وهو مؤسسة غير ربحية مقرها البرازيل. ويضم التحالف 10,000 عضو من 110 دول، حيث تفوقت جمارك دبي على عدة مؤسسات من 20 دولة حول العالم، متمثلة في هيئات حكومية وشركات خاصة.

وتم الإعلان في 23 يوليو 2020 عن الفائزين حسب التقسيمات الجغرافية لأربع أقاليم رئيسية في العالم وهي: آسيا والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأوروبا والأمريكيتين، بعد أن خاضت المؤسسات خمس مراحل مكثفة من التقييم بدأت من 13 يناير حتى 8 يوليو 2020.

وفي المرحلة السادسة والأخيرة يتنافس الفائزون الأربعة وهم «جمارك دبي من دولة الإمارات، وشوبريت من جنوب إفريقيا، وايتيرا اسا من أوكرانيا، وبانكو فيكهسا من الهندوراس) على المركز الأول عالمياً، وسيتم إعلان الفائز بها في 29 أكتوبر من العام الحالي في منتدى الجائزة العالمي.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن فوز جمارك دبي بالجائزة العالمية يسلط الضوء على تقدير وتثمين جهودها المتواصلة والمستدامة لتطوير أفضل المشاريع والخدمات الجمركية الذكية التي تسهم في توفير وقت وجهد المتعاملين، وتحقيق سعادتهم عن هذه الخدمات الذكية التي بلغت 98%، وبالتالي تطوير وتنمية أعمالهم التجارية وزيادة العائد على الاستثمار منها».

ووجه أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بضرورة التحضير للمنافسة بقوة على المركز الأول عالمياً، مؤكداً أن رصيد جمارك دبي المتزايد من الجوائز العالمية يعكس نهج الدائرة الناجح في الاستثمار المستدام في تطبيق أفضل الممارسات، من أجل تسهيل التجارة وحركة المسافرين، حيث تتعامل إمارة دبي تجارياً مع ما يزيد على 200 دولة.

وقال جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي: «تعمل جمارك دبي ضمن جهود الدائرة الرامية لاستشراف مستقبل قطاع التجارة، على تطوير مشروع منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة».

ومن المتوقع أن تسهم التجارة الإلكترونية بزيادة الدخل القومي لإمارة دبي بقيمة 12 مليار درهم حتى نهاية عام 2023، حيث تهدف الحكومة إلى تخفيض تكاليف التشغيل لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، من أجل استقطاب شركات التجارة الإلكترونية العالمية لتأسيس مراكز توزيع لها في دبي.

وقال يوسف العوضي مدير إدارة تسليم المشاريع في جمارك دبي: «قامت الإدارة بتنفيذ أكثر من 125 مشروعاً خلال الأعوام 2007 2019، تعادل قيمتها 350 مليون درهم وأسهمت في تحقيق الأهداف الرئيسية للدائرة في محوري حماية المجتمع، وتسهيل التجارة وحركة المسافرين.

6 معايير يقيمها 420 متخصصاً

وشارك في التقييم 420 متخصصاً في مجال إدارة المشاريع من خلال خمس لجان، بناء على ستة معايير تركز على المعيار الأول: تقييم المؤسسة من خلال استراتيجياتها واتساقها ومواءمتها وقيادتها وخطتها الاستراتيجية.

والمعيار الثاني: تقييم جملة الخدمات الذكية والعمليات التي تقدمها المؤسسة لعملائها وشركائها، ومدى ورضاهم عنها، المعيار الثالث: تقييم تقديم المؤسسة لخدماتها والطرق والخطط التي تتبعها لتنفيذ ذلك، إضافة إلى ممارساتها لتحسين خدماتها وتطويرها بشكل مستدام. والمعيار الرابع: تقيم استخدام المؤسسة للابتكار في التعامل مع التحديات خلال رحلتها. والمعيار الخامس: تقييم المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، والمعيار السادس: تقييم قياس فائدة الخدمات والعمليات المقدمة للعملاء ورضاهم عنها.