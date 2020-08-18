شكرا لقرائتكم خبر عن 96 % معدل التزام شركات سوق دبي بالإفصاح عن بياناتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سوق دبي المالي أن الشركات المدرجة، سجلت معدل التزام نسبته 96% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2020 في حدود المهلة الزمنية القانونية.

وبلغ عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن البيانات للنصف الأول 47 شركة..فيما بلغ عدد الشركات غير الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية للنصف الأول خلال المهلة المحددة 13 شركة من بين 16 شركة مدرجة في السوق.

ورفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها، وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة.

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