شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: دراسات لخفض أسعار الطاقة للمصانع تشجيعا على الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد زكى السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن جائحة كورونا أثرت على العديد من الدول، مشيرا إلى أن مصر تعاملت مع تلك الجائحة بحكمة فلم يتأثر الاقتصاد كثيرا من تلك الجائحة، وأن نسبة البطالة التى تأثرت من الجائحة هى نسبة جيدة جدا مقارنة بعدد كبير من الدول الأخرى.

وتابع السويدى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور والذى يقدمه الإعلامى أسامه كمال، أن هناك عددا من القطاعات لم تتوقف فى ظل جائحة فيروس كورونا، ومن بين تلك القطاعات القطاع الصناعى وكذلك القطاع الزراعى.

وواصل السويدى، أننا قدمنا مشروعا اقتصاديا لتوفير وحدات سكنية وسيعمل هذا المشروع على تشغيل عدد كبير من العمالة بالبناء، بالإضافة إلى تجهيز تلك الوحدات السكنية بالأثاث الذى سيعمل كذلك على تشغيل عدد كبير من الأيدى العاملة التى تعمل فى هذا المجال.

وأضاف السويدى، إن هناك دراسات تعمل على خفض أسعار الطاقة للمصانع والشركات لتشجيعها على الإنتاج، وكذلك لخلق فرص عمل وتشجيع المنتج المحلى.