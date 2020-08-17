شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 17- 8 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، فى البورصة المصرية فى ختام تعاملات ، اليوم الاثنين 17-8 -2020، وشهدت المؤشرات البورصة تباين إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً متساوي الأوزان، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 614 مليار جنيه ، الى جانب مجموعة أخرى من الأحداث أهمها .





إيقاف تداول 16 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم ارابيا انفستمنتس هولدنج، مجموعة عامر القابضة، المنصورة للدواجن، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للخدمات الطبية، البنك المصري الخليجي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الدلتا للسكر، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، رواد السياحة-رواد، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، النصر للملابس والمنسوجات-كابو.





البورصة تخسر 1.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً متساوي الأوزان، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 614 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 648 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.9 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.01%، والعرب على 6.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 86 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 32 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 121 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 11142 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1954 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 130656 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1666 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2544 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 836 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 120 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 9.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.56%.

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- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد بسعر إغلاق 25.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.95%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 7.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.50%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.456 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.04%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 22 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.64%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك 1 بسعر إغلاق 0.299 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.01%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 12.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.83%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 9.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.38%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 9.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.18%.

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 7.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.16%.