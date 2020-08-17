شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مكاسب يومية في 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين محققة أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ أربعة أشهر تقريباً، وذلك وسط تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



ومن المنتظر الأربعاء صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لمعرفة ما دار من مناقشات خلال اجتماع أواخر يوليو/تموز والتكهن بالخطوات التالية من السياسة النقدية في ظل أزمة فيروس "كورونا".



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.5% أو ما يعادل 48.9 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1998.70 دولار للأوقية محققا أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ الثاني والعشرين من أبريل/نيسان، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 2000.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1939.1 دولار.