شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض وسط ترقب لمحضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ترقب لفاعليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة.



ومن المنتظر الأربعاء المقبل صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لمعرفة ما دار من مناقشات خلال اجتماع الشهر الماضي والوقوف على تلميحت السياسة النقدية في ظل أزمة فيروس "كورونا".



كان عدد من أعضاء الاحتياطي الاتحادي قد أكدوا على حاجة الاقتصاد الأكبر في العالم للمزيد من الدعم سواء من الكونجرس الأمريكي عبر التحفيز المالي أو من السياسة النقدية من البنك المركزي.

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ولا تزال مناقشات الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس مستمرة للتوصل إلى اتفاق يتعلق بحزمة التمويل الثانية لمواجهة تبعات أزمة كورونا على الاقتصاد.



وتعول الأسواق على لقاحات واعدة للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك مع تسجيل الصين ثاني لقاح لمكافحة الفيروس بعد لقاح سجلته روسيا في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 92.7 نقطة.