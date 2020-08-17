شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه بدعمٍ من ارتفاع مستوى الامتثال لاتفاق "أوبك+" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاَ عن ارتفاع مستوى الامتثال لاتفاق "أوبك" وحلفائها المستقلين في الشهر الماضي.



وأظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أن مستوى امتثال أطراف اتفاق "أوبك" والمنتجين المستقلين بخفض الإنتاج بلغ 97% في يوليو/تموز.



كان تحالف "أوبك+" قد اتفق على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يومياً بداية من الأول من مايو/أيار حتى نهاية يوليو/تموز، ثم تم الاتفاق لاحقاً على تقليل حجم الخفض ليصبح 7.7 مليون برميل يومياً.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 19:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 42.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 42.6 دولار وأقل سعر عند 41.8 دولار.



وارتفعت عقود "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.9% إلى 45.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 45.2 دولار وأقل سعر عند 44.5 دولار.