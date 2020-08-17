3686 زيارة تفتيشية خلال أسبوع لمتابعة تطبيق الضريبة

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وشملت الزيارات التفتيشية المنفذة عددا من المنشآت العاملة في قطاعات التجارة العامة، والمطاعم، والبيع بالتجزئة، تم خلالها ضبط 772 مخالفة ضريبية، بعضها كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة، بلغ عددها 1101 بلاغ في الفترة نفسها.
وتنوعت المخالفات المضبوطة خلال الزيارات التفتيشية بين عدم كتابة الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل الضريبة من المستهلك، إضافة لعدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الـمحدثة 15%، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، وذلك بـ2.5% أو مليون ريال كحد أقصى من قيمة المخالفات والغرامات المحصلة، أو بـ1000 ريال كحد أدنى.
متابعة تطبيق الضريبة
تنفيذ 3686 زيارة
ضبط 772 مخالفة
استلام 1101 بلاغ
المخالفات المضبوطة
عدم كتابة الرقم الضريبي على الفاتورة
عدم تحصيل الضريبة من المستهلك
عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ
مكافأة المبلغين
2.5 % من قيمة الغرامة
مليون ريال كحد أقصى
1000 ريال كحد أدنى
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