شكرا لقرائتكم خبر 3686 زيارة تفتيشية خلال أسبوع لمتابعة تطبيق الضريبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل الأسبوع الماضي، المنتهي في 15 أغسطس الحالي، 3686 زيارة تفتيشية، لمتابعة التزام المنشآت التجارية في المملكة بالأنظمة والأحكام الضريبية، ومن بينها تطبيق النسبة الـمحدثة لضريبة القيمة المضافة 15%، التي بدأ تطبيقها في الأول من يوليو الماضي.

وشملت الزيارات التفتيشية المنفذة عددا من المنشآت العاملة في قطاعات التجارة العامة، والمطاعم، والبيع بالتجزئة، تم خلالها ضبط 772 مخالفة ضريبية، بعضها كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة، بلغ عددها 1101 بلاغ في الفترة نفسها.

وتنوعت المخالفات المضبوطة خلال الزيارات التفتيشية بين عدم كتابة الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل الضريبة من المستهلك، إضافة لعدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الـمحدثة 15%، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، وذلك بـ2.5% أو مليون ريال كحد أقصى من قيمة المخالفات والغرامات المحصلة، أو بـ1000 ريال كحد أدنى.

متابعة تطبيق الضريبة

تنفيذ 3686 زيارة

ضبط 772 مخالفة

استلام 1101 بلاغ

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المخالفات المضبوطة

عدم كتابة الرقم الضريبي على الفاتورة

عدم تحصيل الضريبة من المستهلك

عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ

مكافأة المبلغين

2.5 % من قيمة الغرامة

مليون ريال كحد أقصى

1000 ريال كحد أدنى