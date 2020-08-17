«أفق» منتج لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة بـ10 ملايين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج «أفق» لتمويل المنشآت الصغيرة القائمة بمبلغ تمويلي يصل إلى 10 ملايين ريال.ويأتي إطلاق منتج «أفق» انطلاقا من توجه البنك الاستراتيجي إلى دعم المنشآت الصغيرة، بهدف رفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل للمواطنين عبر تقديم برامج مساندة تمكن رواد الأعمال من استمرارية مشاريعهم التجارية، وذلك ضمن دور البنك المحوري في دعم منظومة ريادة الأعمال وتوليد الوظائف للمواطنين عن طريق المنشآت الممولة من قبل البنك.

وأكد نائب الرئيس لقطاع تمويل المنشآت أحمد بن عبدالله الزهراني أن بنك التنمية الاجتماعية يسعى لـتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم التمويل المناسب وخدمات التدريب والاستشارات المتخصصة.

وأوضح الزهراني أن البنك خلال 12 عاما قام بتمويل أكثر من 25 ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تمويلية إجمالية تجاوزت الـ6 مليارات ريال، مستفيدة من خدمات وتسهيلات 27 فرعا للبنك حول المملكة.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية وخلال 50 عاما قدم خدماته، لأكثر من 3 ملايين مواطن ومواطنة بحجم التمويل يتجاوز 107 مليارات ريال، في كلا شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المنشآت.