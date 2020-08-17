«تصفية» تصرف 185 مليونا للمساهمين في النصف الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة برئاسة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.

وبحسب تقرير اللجنة للنصف الأول من عام 2020، جرى صرف أكثر من 185 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، بإجمالي تجاوز 8 مليارات ريال صرفت لـ35.6 ألف مساهم منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن.

وأكد التقرير أن التحول الرقمي في اللجنة وبقية القطاعات ذات الصلة أسهم في استمرار أعمال الدراسات القانونية، ومتابعة النظر في القضايا المرفوعة لمصلحة المساهمين، حيث أنجزت 201 دراسة قانونية خاصة بالمساهمات العقارية المنظورة لدى اللجنة، ومتابعة 134 قضية تتعلق بالمساهمات العقارية منظورة لدى المحاكم في مناطق المملكة، واكتساب أحكام نهائية في 37 قضية منها، والترافع جار ومستمر في بقية القضايا.

وتمكنت اللجنة بحسب التقرير من إتمام بيع ما تزيد مساحته عن 8 آلاف متر مربع من أراضي المساهمات العقارية وإيداع مبلغ 49 مليون ريال في حساب المساهمات لدى اللجنة، وستصرف لمستحقيها المساهمين وتحويلها إلى حساباتهم المصرفية فور انتهاء الإجراءات النظامية.

أعمال «تصفية» في النصف الأول