شكرا لقرائتكم خبر 100 مليون مبيعات 40 مزادا قضائيا الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت قيمة مبيعات 40 مزادا قضائيا تم طرها عبر منصة المزاد الالكتروني إلى 100 مليون ريال.

وأوضحت وزارة العدل في تقرير أمس أن منصة المزاد الالكتروني التي تمكن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية الكترونيا، سجلت مبيعات وصلت إلى 100 مليون ريال، مبينة أن عدد المزادات المطروحة بلغ 40 مزادا، فيما بلغ عدد المزايدين المسجلين في المنصة أكثر من خمسة آلاف مزايد.

وتمكن المنصة التي أطلقها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في شعبان الماضي، المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل الكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعما لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.

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ويعزز المزاد الالكتروني (emazad.sa) مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية، حفاظا لحقوق جميع الأطراف.

وتتم خطوات المزاد الالكتروني عبر إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيل المزاد والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل الكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، بالإضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع الكترونيا، حتى تصدر الموافقة على محضر البيع وإفراغ العقار من قبل القاضي الكترونيا.

خطوات المزاد الالكتروني: