شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 872 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب مساء اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع، 872 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر، مع عودة أسعار الذهب عالميا للارتفاع، وذلك يصبح الذهب مرتفعا بحوالي 9 جنيهات طوال اليوم الاثنين.

أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 : 747.40 جنيه.

عيار 21 : 872 جنيها.

عيار 24 : 996.55 جنيه.

الجنيه الذهب : 6976 جنيها.

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السعر العالمي : 1975 دولار.

ارتفع الذهب الإثنين مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1949.09 دولار للأوقية (الأونصة).

كان الذهب انخفض 4.5 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر هبوط له منذ مارس إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من أغسطس، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1958.90 دولار للأوقية.

وقال إليا سبيفاك استراتيجي سوق الصرف لدى ديلي إف.إكس إن الذهب ”لا يبدو جاهزا لاستئناف تراجع حقيقي لأن المتعاملين ينتظرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ومصير مفاوضات التحفيز المالي الأمريكي.“

وارتفعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 26.81 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.1 بالمئة مسجلا 955.54 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 2.6 بالمئة ليصل إلى 2164.07 دولار للأوقية.