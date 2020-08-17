شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 17-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 17-8-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً متساوي الأوزان، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 614 مليار جنيه.





إيقاف تداول 16 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم ارابيا انفستمنتس هولدنج، مجموعة عامر القابضة، المنصورة للدواجن، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للخدمات الطبية، البنك المصري الخليجي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الدلتا للسكر، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، رواد السياحة-رواد، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، النصر للملابس والمنسوجات-كابو.





البورصة تخسر 1.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً متساوي الأوزان، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 614 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 648 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.9 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.01%، والعرب على 6.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 86 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 32 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 121 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 11142 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1954 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 130656 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1666 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2544 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 836 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 120 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.





تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مساهم رئيسي بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 3000 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 3 ملايين سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتي سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 900 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 977 سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.





شركة صندوق استثمار المصريينأعلنت إدارة البورصة المصرية، تم اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على وثائق شركة صندوق استثمار المصريين، المصدرة لعدد مليون وثيقة بقيمة إجمالية 12 مليون جنيه.





الإسكندرية للخدمات الطبيةأعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، عدم وجود أي بيانات أو معلومات بشأن اهتمام عدد من المؤسسات الطبية والمالية بشراء حصة المستثمر الهندي والرئيسي بي أر شيتي في الشركة.