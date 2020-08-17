شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الهدف من زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق؟ خبير اقتصادى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الخبير الاقتصادى مصطفى أبو زيد، أن القيادة السياسية تحرص على الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة كافة المرافق الحيوية للدولة، والتى تمس الحياة اليومية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بمرفق مترو الأنفاق، حيث شهدنا استثمارات عديدة ضخت فى هذا القطاع لشراء جرارات وعربات حديثة ورفع كفاءة وصيانة الأصول القديمة، وإنشاء محطات جديدة تعد نهضة حقيقية لهذا المرفق الذى سيعود على المواطن بالنفع فى استخدام وسيلة انتقال أمنة وسهلة تحافظ على وقته وجهده.

وأضاف أبو زيد فى تصريحات صحفية: "بالتالى عند الحديث عن زيادة أسعار تذاكر المترو لزيادة حجم الإيرادات من المترو ليكون هناك فائض يتم توجيهه إلى أعمال الصيانة الدورية، بحيث يتم المحافظة على جودة الخدمة المقدمة للمواطن وتقليل الأعطال التى تحدث فى تلك الخطوط، نتيجة عدم المتابعة والصيانة الدورية للعربات والجرارات، وبالتالى زيادة أسعار التذاكر هو لمصلحة المواطنين أنفسهم للحفاظ على مترو الأنفاق من التهالك فى المستقبل وضعف البنية التحتية لهذا المرفق الحيوى".

وبدأت شركة المترو اليوم الإثنين، تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكر خطوط المترو، التى أقرها المهندس كامل الوزير وزير النقل، وشملت كواليس قرار الزيادة إجراء تعديلات فى القرار فى وقت متأخر من ليلة أمس قبل ساعات من تطبيق قرار الزيادة، تضمن التعديل الاكتفاء برفع التذاكر لتصل حتى 10 جنيهات واستبعاد زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث حتى 12 جنيهات بعدما كان يتضمن القرار الأول قبل التعديل زيادته.

وقال مسئول رفيع المستوى لـ"الخليج 365" إن التعديل الأخير فى قرار الزيادة بهدف التخفيف على المواطنين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية، حيث تم الاكتفاء برفعها بحيث لا تتعدى 10 جنيهات واستبعاد زيادات تذاكر محطات الخط الثالث، لافتا إلى أنه تم الحرص خلال قرار الزيادة المطبق مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين.

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وتضمن القرار الذى تم تطبيقها مع بداية تشغيل اليوم لخطوط المترو الثلاثة زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التى تشمل أقل من 9 محطات من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات بالخطوط الثلاثة (الأول والثانى والثالث)، بعدما كان يتضمن قرار الزيادة قبل التعديل زيادتها إلى 5 جنيهات فقط إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثانى ويصبح سعرها 7 جنيهات إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث.

كما تضمنت القرار النهائي للزيادة زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات بالخطوط الثلاثة، بعدما كان يتضمن قرار الزيادة قبل التعديل الأخير زيادتها إلى 7 جنيهات فقط إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثانى وبصبح سعرها 10 جنيهات إذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث.

وشمل قرار الزيادة النهائى زيادة سعر تذكرة استقلال ثلاث مناطق (اكثر من 16 محطة) من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات بالخطوط الثلاثة، بعدما كان يتضمن القرار قبل التعديل الأخير زيادته إلى 10 جنيهات فقط إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثانى وتصبح 12 جنيها إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.

وتضمن قرار الزيادة النهائي توحيد قيمة استقلال قطاعات خطوط المترو وإلغاء تمييز استقلال محطات الخط الثالث بالزيادة بالمقارنة باستقلال محطات الخطين الأول والثانى، على عكس ما كان مطبق قبل تطبيق قرار الزيادة، حيث شمل القرار مساواة قيمة التذكرة سواء بالخط الأول أو الثانى أو الثالث لتصبح 5 جنيهات لأقل من 9 محطات. و7 جنيهات لأكثر من 9 محطات وأقل من 16 محطة، و10 جنيهات لأكثر من 16 محطة.