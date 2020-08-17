شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تجهيزات تقنية للصالات المغطاة التى تستضيف كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على صفحته الرسمية على إنستجرام، أنه ناقش مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات التكنولوجية والتجهيزات الفنية اللازمة للصالات المغطاة التي ستستضيف فعاليات كأس العالم لكرة اليد والمقرر انعقادها في مصر خلال يناير المقبل، وأكدت جاهزية الوزارة لتقديم الدعم الفني اللازم لتجهيز الملاعب التي ستقام بها البطولة من خلال تزويدها بالأجهزة والمتطلبات التقنية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللازمة بما يتواكب مع المعايير العالمية لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر ويعكس التطور التكنولوجي الذي تشهده في ظل تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف بناء مصر الرقمية.

وتعد النسخة الـ 27 لبطولة كأس العالم لكرة اليد أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية في عام 2021؛ وتقام البطولة في اربعة ملاعب وهى الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة مدينة 6 أكتوبر، وصالة مدينة برج العرب.

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وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت صباح اليوم، التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بمراجعة كافة التجهيزات الهندسية لإعداد شبكات الاتصالات للصالات الجديدة الجاري إنشائها طبقاً للمعايير الدولية للاتحاد الدولي، كما تم مراجعة كافة احتياجات الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة المنظمة بخصوص الأجهزة والمعدات وتجهيزات شبكة الانترنت والبنية التحتية للاتصالات.

كما تم الاتفاق على تزويد تلك الملاعب بأحدث التكنولوجيات العالمية، وتجهيز المراكز الصحفية وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلي واللاب توب وشبكات الانترنت، وكافة المستلزمات اللوجيستية من الطابعات الحديثة وماكينات التصوير والشاشات ذات أنشطة عرض افتراضية الى جانب توفير وحدات لاسلكية موزعة على الصالات الأربعة مزودة بشبكة wifi، بالإضافة الى توفير أجهزة ( ماي فاي ) لتوفير خدمات الانترنت عن طريق شبكات 4G، وكذلك إعداد وتجهيز خدمات الاتصالات والانترنت وشاشات العرض في المكان المخصص لحفل قرعة البطولة في سبتمبر المقبل.