شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 17- 8- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 17- 8- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على صفحته الرسمية على انستجرام، أنه ناقش مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات التكنولوجية والتجهيزات الفنية اللازمة للصالات المغطاة التي ستستضيف فعاليات كأس العالم لكرة اليد، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهى كالتالي:

وزير الاتصالات: تجهيزات تقنية للصالات المغطاة التى تستضيف كأس العالم لكرة اليد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على صفحته الرسمية على إنستجرام، أنه ناقش مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات التكنولوجية والتجهيزات الفنية اللازمة للصالات المغطاة التي ستستضيف فعاليات كأس العالم لكرة اليد.

تراجع سعر الدولار لليوم الثانى على التوالى.. ويسجل 15.86 جنيه ببنك الإسكندرية

تراجع سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 17-8-2020، مع بداية تعاملات الصباحية بالبنوك، حيث تراجع سعره في عدد من البنوك ما بين قرش لـ قرشين"، فانخفض سعره في البنك المركزى المصرى بمقدار قرش واحد ليصل لـ 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بجلسة الاثنين.. ورأس المال يغلق عند 614 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً متساوي الأوزان، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 614 مليار جنيه.

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وزيرة الصناعة: لن نسمح بتخصيص أراضي أو منشآت لمستثمرين غير جادين

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على اتاحة البنية الاساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-8-2020 فى مصر

سجلت أسعار الذهب ظهر اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع، 862 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر، وذلك مع هبوط سعر الدولار في المصارف الرسمية.

"رجال الأعمال" تؤكد ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح.. ورفع الدعم الكامل عن الطاقة

أكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة أن يعمل مجلسي النواب والشيوخ بجانب منظمات الأعمال والمجتمع المدني، على استمرار اتجاه الإصلاح واستمرار خطة إصلاح قطاع الطاقة فى مصر.

‫وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى والمنافسة بقوة فى الأسواق

افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ورشة عمل للرؤساء الجدد في شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، لتعريفهم واطلاعهم على كافة جوانب وتفاصيل مشروع التطوير الشامل في الشركات، وتحديد دورهم والمهام المطلوبة خلال الفترة المقبلة.