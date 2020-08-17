شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب فى السعودية اليوم الاثنين .. وعيار 24 بـ 236.48 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 17-8-2020، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، حيث ارتفع سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 236.48 ريال مقابل 234.65 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 236.48 ريال بما يعادل 63.05$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 216.77 ريال بما يعادل 57.80$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 206.92 ريال بما يعادل 55.17$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 177.36 ريال بما يعادل 47.29$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 137.95 ريال بما يعادل 36.78$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 118.24 ريال بما يعادل 31.53$

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سعر أوقية الذهببنحو 7,355 ريال بما يعادل 1,946 $

سعر جنيه الذهب بنحو 1,655 ريال بما يعادل 441.39$

سعر كيلو الذهببنحو 236,479 ريال بما يعادل 63,055$

تراجعت أسعار الذهب إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع المعدن النفيس 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1959.50 دولار.