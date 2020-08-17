شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى المعاملات الفورية يزيد مكاسبه إلى 1.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت مكاسب سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1.6% عند 1975.50 دولار للأوقية (الأونصة) كما زادت مكاسب سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2% عند 1982.60 دولار للأوقية.

وكان قد ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع.

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وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1949.09 دولار للأوقية (الأونصة).

كان الذهب انخفض 4.5 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر هبوط له منذ مارس إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من أغسطس. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1958.90 دولار للأوقية.