التضخم فى نيجيريا يرتفع للشهر الحادى عشر مع تضرر الواردات من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين إن التضخم السنوي في نيجيريا ارتفع في يوليو للشهر الحادي عشر على التوالي مع تضرر الواردات من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المكتب أن التضخم زاد إلى 12.82 بالمئة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عامين، من 12.56 بالمئة في يونيو.

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وأظهر مؤشر الغذاء، الذي يشكل معظم سلة التضخم في نيجيريا، زيادة في الأسعار بلغت 15.48 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 15.18 بالمئة في يونيو. وتضخم أسعار الغذاء في خانة العشرات منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويواجه أكبر مصًدر للنفط في أفريقيا صعوبات اقتصادية من تفشي فيروس كورونا. وتتوقع الحكومة أن ينكمس الاقتصاد بما يصل إلى 8.9 في المئة هذا العام.