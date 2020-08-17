شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم فى نيجيريا يرتفع للشهر الحادى عشر مع تضرر الواردات من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين إن التضخم السنوي في نيجيريا ارتفع في يوليو للشهر الحادي عشر على التوالي مع تضرر الواردات من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المكتب أن التضخم زاد إلى 12.82 بالمئة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عامين، من 12.56 بالمئة في يونيو.
وأظهر مؤشر الغذاء، الذي يشكل معظم سلة التضخم في نيجيريا، زيادة في الأسعار بلغت 15.48 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 15.18 بالمئة في يونيو. وتضخم أسعار الغذاء في خانة العشرات منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويواجه أكبر مصًدر للنفط في أفريقيا صعوبات اقتصادية من تفشي فيروس كورونا. وتتوقع الحكومة أن ينكمس الاقتصاد بما يصل إلى 8.9 في المئة هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر التضخم فى نيجيريا يرتفع للشهر الحادى عشر مع تضرر الواردات من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.