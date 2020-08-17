شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين..و"دبي" ترتفع لأعلى مستوياتها في 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، لليوم الثاني على التوالي، بنسبة 1.03% رابحاً 22.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2205.97 نقطة، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 309.05 مليار درهم، لترتفع البورصة لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.41% رابحاً 18.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4431.331 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 19.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.905 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.52% رابحاً 20.17 نقطة ليغلق عند مستوى 1348.52 نقطة، كما ارتفع مؤشرات بورصة الكويت.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.03% خاسراً 2.22 نقطة ليغلق عند مستوى 7757.26 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.25% خاسراً 8.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3551.350 نقطة.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، بنسبة 1.03% رابحاً 22.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2205.97 نقطة، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 309.05 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 217.9 مليون سهم محققة ما قيمته 530.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3936 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.74%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.47%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 4.32%، فيما تراجع 13 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.90%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.5 مليون ورقة بقيمة 87.7 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% رابحاً 18.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4431.331 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 19.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.905 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 184.1 مليون سهم، بقيمة 474.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 2841 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 2.71%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.96%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 15%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 11.94%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.88%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.37%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 117.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.52% رابحاً 20.17 نقطة ليغلق عند مستوى 1348.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 69.74% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.90%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 12.70% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.50%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.86%.

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كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 11% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.15%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.75% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 10%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.77% رابحاً 40 نقطة ليغلق عند مستوى 5242.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.97% رابحاً 55.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5797.98 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 7.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.91 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% رابحاً 11.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4151.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 251.3 مليون سهم بقيمة 54.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.5 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%.

وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 58.34%، يليه سهم شركة سنام العقارية بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 10.37%، فيما تصدر سهم شركة العيد للأغذية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.88% ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.74%، ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 5.24%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.25% خاسراً 8.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3551.350 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.2 مليون سهم بقيمة 569.7 ألف ريال عبر تنفيذ 345 صفقة لعدد 42 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 12 سهماً على رأسها سهم "التأمين الأهلية" بنسبة 5.26%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 3.85%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 4.42%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 3.08%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 2.61%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسراً 2.22 نقطة ليغلق عند مستوى 7757.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.36% رابحاً 357 نقطة ليغلق عند مستوى 8549.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 407.8 مليون سهم بقيمة 9 مليارات ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.27%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.12%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل الأدوية بنسبة 0.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.78%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.52%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.43%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.39%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.30%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%.

وقفز 63 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 9.93%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 9.92%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.84%، فيما تراجع 126 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 2.62%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 2.46%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 2.32%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 510.1 مليون ريال سعودي.