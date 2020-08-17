شكرا لقرائتكم خبر عن صعود معظم أسواق الخليج بفضل مكاسب لأسهم القطاع المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين، مدعومة بشكل رئيسي بمكاسب للقطاع المالي.

لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه وأغلق مستقرا مع تباين أداء شركات البتروكيماويات وبعض أسهم القطاع المالي. وزاد سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة بينما صعد سهم بنك الرياض 1.7 بالمئة.

وفي الإمارات العربية، واصلت الأسهم مكاسب الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر دبي واحدا بالمئة، بفضل قفزة 4.5 بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي واصل الصعود للجلسة الخامسة على التوالي.

وعلى النقيض، هبط سهم شركة أرابتك 4.9 بالمئة.

ومنيت أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاولات مدرجة في الإمارات، بخسائر في النصف الأول من العام، عزتها إلى شح في السيولة وقلة المشروعات الجديدة، وقالت إنها تبحث عن مستشار لإعادة هيلكة ديون.

وستكون هذه ثالث خطة إعادة هيكلة لأرابتك في السنوات الأربع الأخيرة، إذ سبق أن كلفت أليكس بارتنرز في 2016 ومويليس أند كو في 2018.

وتقدم مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة. وصعد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 11.9 بالمئة في حين قفز سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 15 بالمئة.

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كانت الشركة تلقت يوم الأحد عرضا للاندماج من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. استقر المؤشر عند 7757 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 4431 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر واحدا بالمئة إلى 2206 نقاط.

البحرين.. صعد المؤشر 1.5 بالمئة إلى 1349 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3551 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر واحدا بالمئة إلى 5798 نقطة.