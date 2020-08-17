أسهم أمريكا تستهل الأسبوع بمكاسب كبيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الاثنين، إذ اقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مرتفع قياسي في الوقت الذي تقبل فيه شركات التجزئة على اختتام موسم نتائج أعمال فصلية جاءت أفضل من التوقعات. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.03 نقطة، بما يعادل 0.14 بالمئة، إلى 27970.05 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 8.01 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 3380.86 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك 63.94 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 11083.25 نقطة.

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