شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تشدد عقوباتها على مجموعة هواوي الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين، تشديد عقوباتها على مجموعة هواوي الصينية، جاء ذلك بحسب قناة العربية.

وفى وقت سابق، شجبت الصين، الضغوط الأمريكية على بعض الدول لرفض التعاون مع شركة "هواوي" الصينية، معربة عن أملها فى سعى جميع الدول إلى الحفاظ على بيئة أعمال عادلة ومنصفة ومفتوحة وغير تمييزية، وأن تقاوم بحزم التمييز فى التعاون العالمى فى مجال العلوم والتكنولوجيا.

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جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين" - خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة - تعليقا على تصريح السفير الأمريكى فى البرازيل أنه إذا سمحت البرازيل لشركة "هواوي" الصينية بالمشاركة فى بناء شبكة الجيل الخامس 5G، فقد تواجه البرازيل "عواقب".

وقال بين إن بعض السياسيين الأمريكيين، مثل وزير الخارجية مايك بومبيو، قاموا مرارا بمحاولة إكراه دول أخرى وطالبوها برفض شركة هواوي، مؤكدا أن هذه الاتهامات ضد الشركات الصينية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

كما أضاف أن "الولايات المتحدة تدعى أيضا أنها تحافظ على الديمقراطية والحرية، لكن ما يراه الجميع هو أن بعض السياسيين الأمريكيين مثل بومبيو ضغطوا مرارا وتكرارا على دول أخرى، وتدخلوا فى تعاون الدول الأخرى فى بناء شبكات 5G، وأجبروا علنا دولا أخرى على الرضوخ لإرادة الولايات المتحدة، وهو ما يمكن وصفه بالهيمنة".