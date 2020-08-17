شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 45.12 دولار لبرنت و42.36 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 45.12 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 32 سنتا أو ما يوازي 0.7 ٪ كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42.36 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 35 سنتا أو ما يعادل 0.8 ٪.

وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم عقب أنباء بأن الصين تعتزم جلب كميات كبيرة من الخام الأمريكي في أغسطس وسبتمبر، مما أبطل أثر بواعث القلق حيال تباطؤ في تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وزيادة في الإمدادات حيث بدأت شركات نفط مملوكة للحكومة الصينية حجز ناقلات لجلب ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأمريكي في أغسطس وسبتمبر، حسبما أوردته رويترز يوم الجمعة، لتزيد بكين مشتريات الطاقة والمنتجات الزراعية قبيل مراجعة لاتفاق التجارة المبرم مع واشنطن.

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تدعمت أسعار النفط بواردات خام غير مسبوقة لأكبر مشتر في العالم وتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 عالميا، لكن موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا في عدة دول من المتوقع أن تكبح الاستهلاك مجددا.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس الماضي، توقعاتها للطلب على النفط في العام الحالي وحذرت من أن انخفاض معدلات السفر جوا بفعل جائحة كورونا سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل كما خفضت أيضا منضمة الدول المصدرة للنفط توقعاتها بشأن الطلب العالمي علي النفط.