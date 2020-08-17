شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقترباً من أعلى مستوى له في سبعة أشهر بدعم من انتعاش أسعار النفط وبيانات محلية كشفت عن ارتفاع مبيعات المنازل في البلاد إلى اعلى مستوى قياسي على الإطلاق.



وارتفعت مبيعات المنازل في كندا بنسبة 26% في يوليو/تموز الماضي مقارنة بقراءة يونيو/حزيران وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقا لبيانات رسمية.



وعلاوة على ذلك، فإن انتعاش أسعار النفط يدعم الدولار الكندي بوصف الدولة من كبرى مصدري الخام عالمياً.

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كان رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" ووزير المالية "بيل مورنيو" قد أكدا على عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم لحل الخلافات بأن الموازنة الحكومية، وفقا لما ذكرت مصادر لوكالة "رويترز".



وتراجع العائد على السندات الحكومية الكندية لأجل عشر سنوات بنحو 2.9 نقطة أساس إلى 0.584%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7574، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.758 في حين سجل أقل سعر عند 0.751.