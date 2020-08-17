شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض للتعمير تعتزم شراء 10 ملايين سهم من أسهمها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض للتعمير عن عزمها شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى عدد 10 ملايين سهم، وبقيمة لا تتعدى 150 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنها رفعت توصية للجمعية العامة غير العادية للموافقة على الاحتفاظ بالأسهم، وشراء الأسهم خلال (12) شهراً من تاريخ الموافقة.

وبحسب البيان، تستهدف الشركة الاحتفاظ بها كأسهم خزينة بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، حيث يرى مجلس الإدارة أن السعر الحالي أقل من القيمة العادلة للسهم.

هذا وسيتم تمويل شراء الأسهم من مصادر الشركة الذاتية، علماً بأن الأسهم المشتراه لا تكون لها اصوات في جمعيات المساهمين.

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ووفقً للبيان، سيتم تنفيذ صفقة شراء الأسهم بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 54.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 50 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى الأرباح المحققة من الأستثمار في الشركة الزميلة، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والادارية خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، تراجعت أرباح الشركة إلى 89.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 92.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.