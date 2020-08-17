- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يعاود الارتفاع معززاً مكاسبه أعلى 2200 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الإثنين معززة مكاسبها أعلى 2200 دولار للأوقية، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية للجلسة الرابعة على التوالي.
ويتلقى البلاديوم دعماً من التفاؤل في الأسواق بشأن لقاحات واعدة للوقاية من فيروس "كورونا"، والتي ستسهم بالطبع في السيطرة على المرض وتجنب قيود الإغلاق، وبالتالي، عودة النشاط الاقتصادي لسابق عهده قبل الأزمة.
بالتزامن مع إجراءات تخفيف قيود الإغلاق في بعض الدول، هناك تراجع في المعروض من المعدن الصناعي المستخدم في صناعة السيارات لتقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 92.8 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 2212.9 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2233 دولارا وأقل سعر عند 2144.4 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر البلاديوم يعاود الارتفاع معززاً مكاسبه أعلى 2200 دولاراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.