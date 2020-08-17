الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات الأسبوع على نغمة إيجابية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين مستهلة الأسبوع على نغمة إيجابية رغم استمرار أزمة "" وعدم التوصل بعد إلى اتفاق حول حزمة التحفيز الثانية لمواجهة تداعيات الفيروس التاجي على الاقتصاد الأكبر في العالم.


وتتواصل المناقشات داخل أروقة الكونجرس الأمريكي بين زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول ما يتعلق بإقرار حزمة تمويل وتحفيز ثانية لمواجهة تبعات "كورونا" على الاقتصاد.

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واطمأن المستثمرون بعض الشيء لموسم نتائج أعمال الشركات مع تسجيل البعض منها نتائج قوية وأخرى مخيبة للآمال في الربع السنوي الثاني.


أما "ناسداك"، فقد حقق مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة، في حين يقترب مؤشر "إس اند بي 500" الأوسع نطاقاً من أعلى مستوياته على الإطلاق.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:46 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 27919 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 11100 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3385 نقطة.

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