شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يواصل التراجع بفعل مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، بفعل تنامي المخاوف حيال الطلب العالمي، بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات استهلاك الوقود هذا العام، بالإضافة إلى مؤشرات على احتمال اندلاع موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

تراجع خام برنت بنسبة 0.75% إلى مستوي 44.54$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 44.88$ ، وسجل أعلى مستوي عند 45.20$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

Advertisements

خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة توقعاتها للطلب العالمي على النفط فى 2020 ، وقالت إن انخفاض السفر الجوي بسبب جائحة كورونا ،سيخفض استهلاك النفط هذا العام بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.

وقالت منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" ،إن الطلب العالمي على النفط من المرجح أن ينخفض 9.06 مليون برميل يوميا هذا العام ، وتوقعت المنظمة انخفاضا 8.95 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

وهناك أيضا مؤشرات على احتمال اندلاع موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا ، بعد تزايد حالات الإصابة بالمرض فى العديد من الدول خاصة فرنسا ونيوزيلندا.