شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية هامشياً بتداولات 7 مليارات درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسراً 2.22 نقطة ليغلق عند مستوى 7757.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.36% رابحاً 357 نقطة ليغلق عند مستوى 8549.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 407.8 مليون سهم بقيمة 9 مليارات ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.27%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.12%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل الأدوية بنسبة 0.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.78%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.52%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.43%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.39%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.30%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%.

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وقفز 63 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 9.93%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 9.92%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.84%، فيما تراجع 126 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 2.62%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 2.46%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 2.32%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 510.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 4.953 مليار ريال سعودي مقابل 4.130 مليار ريال سعودي بنسبة نمو 19.937%، وبلغت صافي الربح 224.8 مليون ريال سعودي مقابل 127.07 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 76.91%، وبلغت ربحية السهم 2.5 ريال مقابل 1.41 ريال خلال فترة المقارنة.