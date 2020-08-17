شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.41% بجلسة الاثنين.. ورأس المال يربح 19.8 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% رابحاً 18.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4431.331 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 19.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.905 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 184.1 مليون سهم، بقيمة 474.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 2841 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 2.71%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.96%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

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وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 15%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 11.94%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.88%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.37%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 117.2 مليون درهم.

فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.25% خاسراً 8.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3551.350 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.2 مليون سهم بقيمة 569.7 ألف ريال عبر تنفيذ 345 صفقة لعدد 42 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 12 سهماً على رأسها سهم "التأمين الأهلية" بنسبة 5.26%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 3.85%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 4.42%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 3.08%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 2.61%.