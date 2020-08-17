شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار المخاوف حيال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 92.89 نقطة الأدنى منذ 7 آب/أغسطس ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.10 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.12 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.15% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بسبب استمرار الجمود السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين حول إقرار حزم مساعدات مالية جديدة فى البلاد.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.3% ، فى ثامن خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب عمليات بيع العملة الأمريكية وتركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

تنحسر آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة الجائحة الفيروسية ، فى ظل تأخر إقرار تحفيز مالي جديد فى البلاد ،بالتزامن بفشل السلطات الحكومية حتى الآن فى السيطرة على الوباء.

من ناحية أخرى ،رحب المستثمرين بتأجيل مراجعة اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة و الصين دون المساس بيه ،وأعاذت وكالة رويترز هذا التأجيل إلى تضارب فى جدول المواعيد.