شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف المكاسب بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت يوم الجمعة مؤقتا ، يدعم هذا الارتفاع هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، ونشاط عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.9% إلى مستوي 27.12$ ، من مستوي الافتتاح عند 26.62$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 25.80$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 4% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع توقف عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 23.37$ للأونصة.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 6.5% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهرين ونصف ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد مكاسب ضخمة ، سجلت خلالها أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 29.84$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية بسبب المخاوف حيال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا ، خاصة فى ظل الجمود السياسي حول إقرار حزمة التحفيز المالي الجديدة فى البلاد ، بالإضافة إلى تأجيل مراجعة اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.