شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 3 جلسات بقيادة شركات الموارد الأساسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بقيادة شركات الموارد الأساسية ، بعد تحفيز مالي جديد فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:12 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 1.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى خسائر واسعة فى قطاع السفر والترفيه.

لكن على صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، استنادا على آمال تعافي اقتصاد منطقة اليورو سريعا من جائحة فيروس كورونا.

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ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 2.0% ، بعد قيام المركزي الصيني بضخ سيولة جديدة فى النظام المالي ، فى أحدث إجراءات دعم أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.2% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس أكثر من 0.3% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.