شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالتعاملات السابقة ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بجانب تجدد عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,957.01$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,949.60$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,929.47$.

فقد المعدن الثمين "الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ختام تعاملات أسبوع سلبي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 4.5% ، فى أول خسارة أسبوعية منذ أواخر أيار/مايو الماضي ، بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعد مكاسب ضخمة دفعت الأسعار للتداول أعلى حاجز 2,000$ للمرة الأولى فى التاريخ.

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وسجلت أسعار الذهب يوم الجمعة 7 آب/أغسطس أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2,074.87$ للأونصة ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية بسبب المخاوف حيال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا ، خاصة فى ظل الجمود السياسي حول إقرار حزمة التحفيز المالي الجديدة فى البلاد ، بالإضافة إلى تأجيل مراجعة اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 3.8 طن متري، فى ثالث انخفاض فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،لينزل الإجمالي إلى 1,248.29 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 29 تموز/يوليو الماضي.