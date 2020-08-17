شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، بفعل تنامي المخاوف حيال الطلب العالمي، بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات استهلاك الوقود هذا العام، بالإضافة إلى مؤشرات على احتمال اندلاع موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى مستوي 41.88$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.20$، وسجل أعلى مستوي عند 42.44$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.6% إلى مستوي 44.60$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 44.88$ ، وسجل أعلى مستوي عند 45.20$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 1.5 % ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل انخفاض مخزونات وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية.

خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة توقعاتها للطلب العالمي على النفط فى 2020 ، وقالت إن انخفاض السفر الجوي بسبب جائحة كورونا ،سيخفض استهلاك النفط هذا العام بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.

وقالت منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" ،إن الطلب العالمي على النفط من المرجح أن ينخفض 9.06 مليون برميل يوميا هذا العام ، وتوقعت المنظمة انخفاضا 8.95 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

وهناك أيضا مؤشرات على احتمال اندلاع موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا ، بعد تزايد حالات الإصابة بالمرض فى العديد من الدول خاصة فرنسا ونيوزيلندا.