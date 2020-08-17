شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة موديز: نسبة الديون المتعثرة لدى البنوك السعودية أقل من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها عن البنوك السعودية، أن الأرباح المجمعة لـ 10 مصارف من ضمن المصارف الـ 11 المدرجة بالسوق السعودية والتي تراجعت بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي إلى 19.1 مليار ريال.

وعزت موديز هذ التراجع إلى المخصصات الأعلى التي تم تجنيبها للديون المتعثرة بالإضافة إلى تراجع جودة الأصول.

وارتفعت الديون المتعثرة إلى 0.93% من إجمالي الديون في النصف الأول من 0.68% في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقاً لتريد إرابيا.

وتوقعت موديز استمرار التراجع بجودة أصول المصارف خلال فترة العام أو العام والنصف المقبلة وسط تراجع الإنفاق الحكومي وإجراءات مكافحة كورونا.

وأشارت موديز إلى أن معدل الدخل الصافي إلى الأصول كان جيداً بالنصف الأول عند 1.6% رغم تراجعه من 2.1%.

وأعلنت الوكالة أن النصف الأول شهد نموا بالقروض بدعم من النمو بالقروض السكنية بشكل أساسي.

وأضافت الوكالة أنه وتماشياً مع توقعاتنا بأن القطاع غير النفطي سينكمش إلى حوالي 4% في 2020 من نمو 3.3% في 2019، نتوقع انخفاض أسعار النفط، وانخفاض الإنفاق الحكومي، والاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا، مما يؤدي إلى زيادة تآكل جودة أصول البنوك أكثر.

Advertisements

أخبار ذات صلة:

أرباح الراجحي تتراجع 4% بالربع الثاني لارتفاع المصاريف

أرباح العربي الوطني تتراجع 46% خلال الربع الثاني لانخفاض صافي دخل العمولات

أرباح بنك الجزيرة تتراجع 34% بالربع الثاني 2020 لارتفاع مصاريف العمليات

أرباح السعودي الفرنسي تتراجع 46% بالربع الثاني 2020

مكاسب سندات الدين تصعد بأرباح "سامبا المالية" 2% بالربع الثاني

أرباح البنك الأهلي التجاري تتراجع 22% بالربع الثاني