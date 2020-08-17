شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كومكاست (COMCAST CORP) في آخر جلساته، ليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 43.93، وذلك في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة تحد تداولاته الأخيرة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.88% بما يعادل 38 سنت ليستقر في نهاية التداولات على سعر 43.77 دولار.

كما يستفيد السهم أيضاً من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 43.93، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 47.19.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد